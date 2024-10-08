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Баскетболист «Локо» Емченко: надеюсь, ФК «Локо» и «Краснодар» добьются больших успехов

Баскетболист «Локо» Емченко: надеюсь, ФК «Локо» и «Краснодар» добьются больших успехов
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Защитник баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Владислав Емченко пожелал футбольным командам «Локомотиву» и «Краснодару» успеха в текущем сезоне.

— Интересный момент — «Локомотив‑Кубань» лидирует в Единой лиге, а «Краснодар» и «Локомотив» делят первое место в турнирной таблице чемпионата РПЛ.
— Да, и это очень круто и забавно, что мы — на первом месте, и наши одноклубники и команда из нашего города лидируют в РПЛ. Но не думаю, что это какая‑то сенсация в футбольном чемпионате. Обе команды являются одними из лидеров в нашем чемпионате. Желаю им успехов. Надеюсь, что и мы [ПБК «Локомотив-Кубань»], и футбольный «Локо», и «Краснодар» добьются больших целей в этом сезоне, — сказал Емченко порталу «Матч ТВ».

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