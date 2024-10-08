Названы самые возрастные игроки каждой команды НБА в сезоне-2024/2025

Портал Fadeaway World представил самых «старых» игроков каждого клуба НБА в сезоне-2024/2025.

— Богдан Богданович («Атланта Хоукс») — 32 года;

— Эл Хорфорд («Бостон Селтикс») — 38 лет;

— Боян Богданович («Бруклин Нетс») — 35 лет;

— Тадж Гибсон («Шарлотт Хорнетс») — 39 лет;

— Торри Крэйг («Чикаго Буллз») — 33 года;

— Тристан Томпсон («Кливленд Кавальерс») — 33 года;

— Маркиф Моррис («Даллас Маверикс») — 35 лет;

— Деандре Джордан («Денвер Наггетс») — 36 лет;

— Тим Хардуэй-младший («Детройт Пистонс») — 32 года;

— Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 36 лет;

— Джефф Грин («Хьюстон Рокетс») — 38 лет;

— Джеймс Джонсон («Индиана Пэйсерс») — 37 лет;

— Пи Джей Такер («Лос-Анджелес Клипперс») — 39 лет;

— Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 39 лет;

— Маркус Смарт («Мемфис Гриззлиз») — 30 лет;

— Кевин Лав («Майами Хит») — 36 лет;

— Брук Лопес («Милуоки Бакс») — 36 лет;

— Джо Инглс («Миннесота Тимбервулвз») — 37 лет;

— Си Джей Макколлум («Нью-Орлеан Пеликанс») — 33 года;

— Ти Джей Уоррен («Нью-Йорк Никс») — 31 год;

— Алекс Карузо («Оклахома-Сити Тандер») — 30 лет;

— Кори Джозеф («Орландо Мэджик») — 33 года;

— Кайл Лоури («Филадельфия Сиксерс») — 38 лет;

— Кевин Дюрант («Финикс Санз») — 36 лет;

— Джереми Грант («Портленд Трэйл Блэйзерс») — 30 лет;

— Демар Дерозан («Сакраменто Кингз») — 35 лет;

— Крис Пол («Сан-Антонио Спёрс») — 39 лет;

— Гарретт Темпл («Торонто Рэпторс») — 38 лет;

— Патрик Миллз («Юта Джаз») — 36 лет;

— Йонас Валанчюнас («Вашингтон Уизардс») — 32 года.