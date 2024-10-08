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Игроки «Тандер» не смогли правильно написать фамилию их тренера Марка Дэйгнолта

Игроки «Тандер» не смогли правильно написать фамилию их тренера Марка Дэйгнолта
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Нескольких игроков «Оклахома-Сити Тандер» попросили написать фамилию главного тренера команды Марка Дэйгнолта, однако большинство допустили ошибку при написании, сообщает портал Fadeaway World.

Джален Уильямс: «Дэйгнолт»;
Джейлин Уильямс: «Дагнаббит»;
Шей Гилджес-Александер: «Дау, Да, Да… Дэйгнолт»;
Алекс Карузо: «Дегнолт»;
Кенрич Уильямс: «Без понятия»;
Адам Флаглер: «Дэгнойлт»;
Аджей Митчелл: «Дэйгнолт».

Напомним, в последнем матче, который прошёл сегодня, 8 октября, в Сан-Антонио (США), «Оклахома» победила «Спёрс» со счётом 112:107 (27:22, 31:23, 29:40, 25:22).

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