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Игроки «Тандер» не смогли правильно написать фамилию их тренера Марка Дэйгнолта

Нескольких игроков «Оклахома-Сити Тандер» попросили написать фамилию главного тренера команды Марка Дэйгнолта, однако большинство допустили ошибку при написании, сообщает портал Fadeaway World.

Джален Уильямс: «Дэйгнолт»;

Джейлин Уильямс: «Дагнаббит»;

Шей Гилджес-Александер: «Дау, Да, Да… Дэйгнолт»;

Алекс Карузо: «Дегнолт»;

Кенрич Уильямс: «Без понятия»;

Адам Флаглер: «Дэгнойлт»;

Аджей Митчелл: «Дэйгнолт».

Напомним, в последнем матче, который прошёл сегодня, 8 октября, в Сан-Антонио (США), «Оклахома» победила «Спёрс» со счётом 112:107 (27:22, 31:23, 29:40, 25:22).

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