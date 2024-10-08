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Карл-Энтони Таунс назвал команду, вместе с которой всегда хотел стать чемпионом НБА

Карл-Энтони Таунс назвал команду, вместе с которой всегда хотел стать чемпионом НБА
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Новоиспечённый центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс назвал команду, вместе с которой всегда хотел стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Миннесота Тимбервулвз» заслуживает чемпионство. Они работали над этим с момента основания команды. Я всегда говорил, что мечтаю стать чемпионом НБА вместе с ними. Хочу быть частью чемпионской команды, которая наконец принесёт этот перстень и этот парад на Первую авеню», — приводит слова Карла-Энтони портал Hoopshype.

Напомним, в минувшем сезоне НБА американский центровой принял участие в 62 играх. В среднем за встречу Карл-Энтони набирал 21,8 очка, делал 8,3 подбора, а также отдавал 3,0 передачи.

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