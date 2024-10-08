Опубликованы результаты опроса генменеджеров клубов НБА о лучших защитниках лиги

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовало на своём сайте результаты ежегодного опроса генеральных менеджеров клуба по вопросу о лучшем разыгрывающем защитнике и атакующем защитнике лиги на текущий момент.
Кто является лучшим разыгрывающим защитником?
1. Лука Дончич («Даллас Маверикс») – 37%;
2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») – 30%;
3. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») – 23%;
4. Джейлен Брансон («Нью-Йор Никс») – 10%.
В прошлом году лучшим разыгрывающим защитником стал Стефен Карри, который набрал 63% голосов.
Кто является лучшим атакующим защитником?
1. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз») – 33%;
2. Девин Букер («Финикс Санз») – 23%;
3. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») – 20%;
4. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») – 10%;
5. Лука Дончич («Даллас Маверикс») – 7%.
Также получили голоса Джейлен Браун и Деррик Уайт, который выступают за «Бостон Селтикс».
В прошлом году лучшим атакующим защитником был признан Девин Букер, который набрал 63% голосов.