Опубликованы результаты опроса генменеджеров клубов НБА о лучших форвардах лиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовало на своём сайте результаты ежегодного опроса генеральных менеджеров клуба по вопросу о лучшем лёгком форварде и тяжёлом форварде лиги на текущий момент.

Кто является лучшим лёгким форвардом?

1. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») – 47%;

2-4. Лука Дончич («Даллас Маверикс») – 17%;

2-4. Кевин Дюрант («Финикс Санз») – 17%;

2-4. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») – 17%;

5. Джейлен Браун («Бостон Селтикс») – 3%.

В прошлом году лучшим лёгким форвардом был признан Джейсон Тейтум, который получил 47% голосов.

Кто является лучшим тяжёлым форвардом?

1. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») – 77%;

2. Кевин Дюрант («Финикс Санз») – 7%.

Также проголосовали за Энтони Дэвиса («Лос-Анджелес Лейкерс»), Дрэймонда Грина («Голден Стэйт Уорриорз»), Домантаса Сабониса («Сакраменто Кингз»), Джейсона Тейтума, Виктора Вембаньяму («Сан-Антонио Спёрс»).

В прошлом году лучшим тяжёлым форвардом также стал Яннис Адетокунбо, который получил 97% голосов.