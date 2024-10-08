Источник назвал игроков, которые вероятнее всего выступят на ОИ-2028 в составе сборной США

Анонимный чиновник из руководства национальной команды США по баскетболу назвал двух игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые, вероятнее всего, выступят на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в составе сборной США.

«У нас [сборной США по баскетболу] всё ещё будет отличный шанс выиграть золото, но это будет нелегко. Джа [Морант] и Зайон [Уильямсон] должны быть в составе. Надеюсь, двигаясь вперёд, они смогут встать на правильный путь и оставаться на нём», — приводит слова неназванного чиновника из руководства национальной команды США по баскетболу портал Clutch Points.

Ранее портал Yardbarker выделил трёх неожиданных претендентов на MVP в новом сезоне НБА.