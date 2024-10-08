Майкл Джордан приобрёл самолёт более чем за $ 70 млн

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан приобрёл самолёт Gulfstream G650ER более чем за $ 70 млн. Об этом сообщает спортивный репортёр Джо Помплиано на своей странице в социальных сетях.

Самолёт Gulfstream G650ER, который приобрёл Джордан, окрашен в серебристо-чёрный цвет с изображением слона. На бордовом хвосте самолёта также красуется логотип бренда Jordan белого цвета. Сообщается, что стоимость кастомизации составила порядка $ 500 тыс.

Фото: Скриншот из видео, которое было опубликовано в аккаунте @seanpalmbeach в TikTok

N236MJ — бортовой номер самолёта, который отсылает к карьере Джордана. 23 — номер Майкла в «Чикаго Буллз», шесть — количество завоёванных титулов в ходе карьеры в НБА, а MJ — его инициалы на английском языке.