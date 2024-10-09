Агент Леброна: мы должны смотреть на Бронни и говорить: «Боже, он достоин восхищения»

43-летний американский спортивный агент, основатель и главный исполнительный директор Klutch Sports Group Рич Пол, представляющий интересы лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, высказался в защиту выбора атакующего защитника и сына своего клиента Бронни Джеймса о переходе в НБА.

«Никто не заставлял Бронни становиться профессионалом.У Бронни был выбор — остаться в Южно-Калифорнийском университете, перевестись куда-то ещё или стать профессионалом.

По-моему, мы должны смотреть на этого ребёнка и говорить: «Боже, он достоин восхищения». Но, поскольку вы судите о нём, глядя одним глазом на него самого, а другим — на его отца, а также на то, как вы относитесь к его отцу, то вы критикуете его на другом уровне», — приводит слова Пола портал Clutch Points.