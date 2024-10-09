Результаты игрового дня в Еврокубке 8 октября

8 октября состоялись игры очередного тура регулярного чемпионата Еврокубка. В общей сложности было проведено пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Еврокубка 8 октября:

«Лиеткабелис» — «Арис» — 74:92;

«Вулвз» — «Ратиофарм Ульм» — 76:94;

«Тюрк Телеком» — «Цедевита-Олимпия» — 78:70;

«Бешикташ» — «Хапоэль» Тель-Авив — 87:101;

«Умана Рейер» — «Бурк» — 66:88.

Напомним, регулярный чемпионат Еврокубка проходит с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.