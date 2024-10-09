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Результаты игрового дня в Еврокубке 8 октября

Результаты игрового дня в Еврокубке 8 октября
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8 октября состоялись игры очередного тура регулярного чемпионата Еврокубка. В общей сложности было проведено пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Еврокубка 8 октября:

«Лиеткабелис» — «Арис» — 74:92;
«Вулвз» — «Ратиофарм Ульм» — 76:94;
«Тюрк Телеком» — «Цедевита-Олимпия» — 78:70;
«Бешикташ» — «Хапоэль» Тель-Авив — 87:101;
«Умана Рейер» — «Бурк» — 66:88.

Еврокубок . Группа B. 3-й тур
08 октября 2024, вторник. 19:00 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Окончен
74 : 92
Арис
Салоники, Греция
Еврокубок . Группа A. 3-й тур
08 октября 2024, вторник. 19:00 МСК
Вулвз
Вильнюс, Литва
Окончен
76 : 94
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Еврокубок . Группа B. 3-й тур
08 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Окончен
78 : 70
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Еврокубок . Группа A. 3-й тур
08 октября 2024, вторник. 21:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
87 : 101
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Еврокубок . Группа B. 3-й тур
08 октября 2024, вторник. 21:00 МСК
Умана Рейер
Венеция, Италия
Окончен
66 : 88
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция

Напомним, регулярный чемпионат Еврокубка проходит с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

Турнирная таблица. Еврокубок
Календарь. Еврокубок
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