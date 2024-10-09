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«Светишься изнутри». Александр Чадов — об игре за сборную России по баскетболу

«Светишься изнутри». Александр Чадов — об игре за сборную России по баскетболу
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Игрок «Пари Нижнего Новгорода» Александр Чадов поделился мнением о том, что для него значит играть в составе сборной России по баскетболу.

«Наверное, игра за сборную во многом отличается от игры за клуб. В сборной ты светишься изнутри, появляется огромное желание и гордость», — сказал Александр Чадов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, Александр был вызван в состав сборной России на Кубок Дружбы, где национальная команда встретилась с «Пармой» из Единой лиги, а также сборной Венесуэлы. Наши баскетболисты выиграли трофей, а 22-летний Чадов стал самым ценным игроком (MVP) международного турнира.

Читайте полное интервью Александра Чадова на «Чемпионате».
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