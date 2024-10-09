Александр Чадов назвал причины прошлого неудачного сезона в Единой лиге «Пари НН»

22-летний форвард «Пари Нижнего Новгорода» Александр Чадов рассказал, в связи с чем прошлый сезон в Единой лиге у команды вышел не совсем удачным.

«Конечно, нельзя снимать с себя ответственности, но кто смотрел наши игры в прошлом сезоне, мог заметить, что мы часто играли не полным составом: один-два человека восстанавливались, а другие — получали травмы. Мы не были в оптимальных кондициях, а иногда просто что-то не получалось», — сказал Александр Чадов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, «Нижний Новгород» в прошлом сезоне завершил регулярный чемпионат на шестой строчке группы B с результатом в 13 побед при 27 поражениях. Команда впервые за долгое время не вышла в плей-офф Единой лиги.

Читайте полное интервью с Александром Чадовым на «Чемпионате».