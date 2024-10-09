«Это не наше дело». Игрок сборной России Александр Чадов — о скандале с Колумбией

Форвард «Пари Нижнего Новгорода» и сборной России по баскетболу Александр Чадов поделился мнением о скандале с национальной командой Колумбии на Кубке Дружбы — 2024.

«Отреагировал, как и все, я видел эту новость, но считаю, что это не наше дело. Игроки не должны думать об этом, получилось так, как получилось, в любом случае турнир получился отличным», — сказал Александр Чадов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, Чадов стал MVP Кубка Дружбы. Сборная Колумбии проиграла стартовую встречу «Парме» на турнире со счётом 53:155. После этого в СМИ появилось множество мнений о том, что национальная команда из Южной Америки «липовая».

В свою очередь, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что для всех любителей баскетбола это было огромное расстройство, что Колумбия не смогла соответствовать уровню турнира.

Читайте полное интервью с Александром Чадовым на «Чемпионате».