«Запомню эту игру на всю жизнь!» Баскетболист Александр Чадов — о самом памятном матче

22-летний баскетболист клуба Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» Александр Чадов рассказал о своём самом запоминающимся матче в карьере.

«Да, как ни странно, самая запоминающийся игра была в Санкт-Петербурге — финал Кубка России с «Зенитом». Тогда мы выиграли трофей, было много запоминающихся эмоций. Это были мой первый кубок и медаль на большом турнире, поэтому я запомню, наверное, ту игру на всю жизнь!» — сказал Александр Чадов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, «Нижний Новгород» стал обладателем Кубка России в 2023 году, обыграв «Зенит». На следующий год клуб снова вышел в финал турнира, где встречался всё с тем же соперником из Санкт-Петербурга. Но на этот раз сине-бело-голубые одержали победу.

Читайте полное интервью с Александром Чадовым на «Чемпионате».