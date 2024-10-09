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«Каждый желает обыграть ЦСКА». Александр Чадов — о победе над армейцами в Единой лиге

«Каждый желает обыграть ЦСКА». Александр Чадов — о победе над армейцами в Единой лиге
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Молодой баскетболист «Пари Нижнего Новгорода» Александр Чадов высказался о том, что его клуб нанёс действующему чемпиону Единой лиги ЦСКА первое поражение в сезоне.

«Я думаю, каждый в лиге желает обыгрывать такие команды, как ЦСКА. Да, это особое чувство, но нельзя всегда радоваться этой победе, впереди ещё 39 игр в чемпионате, если будем играть так, то нас точно ждёт успех», — сказал Александр Чадов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, «Нижний Новгород» на домашней арене обыграл московский ЦСКА со счётом 77:75. За несколько секунд до конца встречи Обри Доукинс реализовал бросок с трёхочковой дистанции, который и помог нижегородцам одержать победу в матче.

Читайте полное интервью с Александром Чадовым на «Чемпионате».
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