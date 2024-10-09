Александр Чадов оценил состав «Зенита» перед матчем с «Пари НН» в Единой лиге

Форвард «Пари Нижнего Новгорода» Александр Чадов поделился мнением о смене состава санкт-петербургского «Зенита» перед очной встречей команд в регулярном чемпионате Единой лиги.

«Зенит» в этом году усилился хорошими легионерами: Бэйкон, Мун, Спеллмен, Пойтресс вернулся, этот состав отличается от прошлого. Считаю, что он сильнее, они провели хорошую селекцию в межсезонье», – сказал Александр Чадов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Встреча между «Зенитом» и «Нижним Новгородом» состоится 9 октября в 19:30 мск. Обе команды в нынешнем сезоне проиграли лишь в одном матче — сине-бело-голубые уступили «Локомотиву-Кубань», а нижегородцы оказались слабее «Уралмаша».

Читайте полное интервью с Александром Чадовым на «Чемпионате».