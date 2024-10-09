Трей Янг реализовал красивый трёхочковый бросок с высокой траекторией в конце четверти

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Атланта Хоукс» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт на табло — 50:45 в пользу гостевой команды.

Разыгрывающий и лидер «Атланты» Трей Янг под занавес первой четверти стал автором эффектного момента, реализовав трёхочковый бросок с высокой траекторией. После попадания до конца четверти оставалось 0,1 секунды.

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Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».