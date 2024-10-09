Журналист назвал планы скаутов НБА в отношении российского баскетболиста Егора Дёмина

Североамериканская журналистка и обозревательница Yahoo Sports, специализирующаяся на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Кристен Пик опубликовала фотографию с тренировки университета Бригама Янга (BYU), где выступает российский защитник Егор Дёмин.

Баскетболисты BYU Фото: Из личного архива Кристен Пик

«Сегодня на тренировке BYU новый главный тренер Кевин Янг, который привносит свой опыт из НБА, открывает новую эру баскетбола в Прово. Скауты НБА приедут посмотреть на 208-сантиметрового защитника Егора Дёмина, но также проявят интерес и к другим игрокам, включая 208-сантиметрового новичка Кэнона Кэтчингса», — написала Пик.

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