Видео: невероятная концовка в предсезонном матче НБА «Атланта» — «Индиана»

Сегодня, 9 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Атланта Хоукс» принимала «Индиану Пэйсерс». Игра завершилась со счётом 131:130 в пользу домашней команды.

Лёгкий форвард «Атланты» Сет Ланди стал автором победного трёхочкового попадания. Примечательно, что до этого защитник «Хоукс» Кевон Харрис при счёте 128:130 в пользу «Индианы» за 6,9 секунды до конца основного времени смазал штрафной бросок.

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Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».