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Чешский защитник «Атланты» отдал блестящий пас через всю площадку с ударом об паркет

Чешский защитник «Атланты» отдал блестящий пас через всю площадку с ударом об паркет
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Сегодня, 9 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Атланта Хоукс» принимала «Индиану Пэйсерс». Игра завершилась со счётом 131:130 в пользу домашней команды.

НБА — предсезонные матчи
09 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
131 : 130
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Атланта Хоукс: Джонсон - 19, Рисашер - 18, Янг - 17, Дэниэлс - 14, Капела - 11, Нэнс - 11, Бафкин - 9, Родди - 8, Крейчи - 7, Мэтьюз - 6, Хантер - 4, Ланди - 3, Гуйе - 2, Барлоу - 2, Харрис, Plowden
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 15, Джексон - 13, Суидер - 12, Топпин - 11, Нембард - 10, Макконнелл - 10, Матурин - 8, Халибёртон - 8, Уокер - 8, Уайзмен - 8, Шиппард - 7, Браун - 5, Несмит - 3, Джонсон

Чешский разыгрывающий «Атланты» Вит Крейчи в середине заключительной четверти отметился эффектным моментом, отдав через всю площадку результативную передачу с ударом об паркет защитнику Коубу Бафкину.

ВИДЕО

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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