Чешский защитник «Атланты» отдал блестящий пас через всю площадку с ударом об паркет

Сегодня, 9 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Атланта Хоукс» принимала «Индиану Пэйсерс». Игра завершилась со счётом 131:130 в пользу домашней команды.

Чешский разыгрывающий «Атланты» Вит Крейчи в середине заключительной четверти отметился эффектным моментом, отдав через всю площадку результативную передачу с ударом об паркет защитнику Коубу Бафкину.

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Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».