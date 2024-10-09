«Предсказать довольно просто». Эксперт — о перспективах «Лейкерс» в новом сезоне НБА

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался по поводу перспектив «Лос-Анджелес Лейкерс» в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«На мой взгляд, предсказать результаты «Лейкерс» довольно просто. Скорее всего, они снова окажутся в плей-ин, как и в прошлом сезоне, так как их состав практически не изменился. Вопрос в том, как сложится ситуация с травмами.

В прошлом году Энтони Дэвис и Леброн Джеймс провели сезоны без серьёзных травм, но я сомневаюсь, что они смогут сыграть больше матчей в этом году», — сказал Уиндхорст в эфире программы NBA Today.