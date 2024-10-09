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Маскот настойчиво звал Джеймса Хардена танцевать в тайм-ауте предсезонной игры НБА

Маскот настойчиво звал Джеймса Хардена танцевать в тайм-ауте предсезонной игры НБА
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Сегодня, 9 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой сыграли «Лос-Анджелес Клипперс» и «Бруклин Нетс». Игра завершилась со счётом 115:106 в пользу команды из Лос-Анджелеса.

НБА — предсезонные матчи
09 октября 2024, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
115 : 106
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 14, Миллер - 13, Джонс - 13, Мэнн - 10, Пауэлл - 10, Уильямс - 10, Портер - 9, Дарлинг - 8, Коффи - 7, Зубац - 6, Данн - 5, Браун - 4, Christie - 3, Джонс - 3, RayJ Dennis, Батюм
Бруклин Нетс: Джонсон - 14, Томас - 12, Мартин - 11, Уильямс - 10, Шрёдер - 10, Финни-Смит - 10, Милтон - 9, Уилсон - 7, Джонсон - 5, Мартин - 5, Бэйли - 4, Миллер-Уайтхэд - 3, Клауни - 3, Симмонс - 2, Cui - 1

В начале последней четверти произошёл комичный момент: маскот подошёл к защитнику «Клипперс» Джеймсу Хардену и начал энергично танцевать перед ним, приглашая провести время вместе. Харден сдержанно согласился и лишь слегка прокрутился в ответ.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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