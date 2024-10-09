Маскот настойчиво звал Джеймса Хардена танцевать в тайм-ауте предсезонной игры НБА

Сегодня, 9 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой сыграли «Лос-Анджелес Клипперс» и «Бруклин Нетс». Игра завершилась со счётом 115:106 в пользу команды из Лос-Анджелеса.

В начале последней четверти произошёл комичный момент: маскот подошёл к защитнику «Клипперс» Джеймсу Хардену и начал энергично танцевать перед ним, приглашая провести время вместе. Харден сдержанно согласился и лишь слегка прокрутился в ответ.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».