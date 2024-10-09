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Единая лига: расписание матчей 9 октября

Единая лига: расписание матчей 9 октября
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Сегодня, 9 октября, пройдёт очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

Расписание матчей Единой лиги 9 октября:

17:30 мск — «Уралмаш» — «Парма»
19:30 мск — «Зенит» — «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА. В финале соревнований армейцы победили казанский УНИКС (4-1 в серии). Для красно-синих эта победа стала 11-й в истории. В матче за третье место победу добыл «Зенит», одолев краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1 в серии).

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