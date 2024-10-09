Единая лига: расписание матчей 9 октября

Сегодня, 9 октября, пройдёт очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

Расписание матчей Единой лиги 9 октября:

17:30 мск — «Уралмаш» — «Парма»

19:30 мск — «Зенит» — «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 09 октября 2024, среда. 17:30 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался Парма Пермь Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА. В финале соревнований армейцы победили казанский УНИКС (4-1 в серии). Для красно-синих эта победа стала 11-й в истории. В матче за третье место победу добыл «Зенит», одолев краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1 в серии).

Главные новости дня: