Единая лига: расписание матчей 9 октября
Поделиться
Сегодня, 9 октября, пройдёт очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.
Расписание матчей Единой лиги 9 октября:
17:30 мск — «Уралмаш» — «Парма»
19:30 мск — «Зенит» — «Пари Нижний Новгород».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА. В финале соревнований армейцы победили казанский УНИКС (4-1 в серии). Для красно-синих эта победа стала 11-й в истории. В матче за третье место победу добыл «Зенит», одолев краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1 в серии).
Сейчас читают:
Комментарии
- 9 октября 2024
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:05
-
07:40
-
07:30
-
07:15
-
05:30
-
05:29
-
05:19
-
03:26
-
00:42
-
00:22
- 8 октября 2024
-
23:57
-
23:05
-
22:51
-
22:08
-
21:10
-
20:25
-
19:17
-
19:00
-
18:42
-
18:13
-
18:10
-
17:54
-
17:30
-
17:19
-
17:02
-
16:21
-
15:47
-
15:28
-
15:13