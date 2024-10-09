Евролига: расписание всех матчей 9 октября
Поделиться
Сегодня, 9 октября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоится очередной игровой день. В общей сложности будет проведено два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.
Расписание матчей Евролиги 9 октября:
20:00 мск – «Монако» – «Маккаби» Тель-Авив
21:00 мск – «Црвена Звезда» – «Баскония».
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
09 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
09 октября 2024, среда. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Баскония
Витория, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, игры регулярного чемпионата Евролиги проходят с 3 октября 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд встречаются друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.
Шести лучшим клубам регулярного сезона достанется путёвка в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 октября 2024
-
11:18
-
10:50
-
10:30
-
10:16
-
10:10
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:05
-
07:40
-
07:30
-
07:15
-
05:30
-
05:29
-
05:19
-
03:26
-
00:42
-
00:22
- 8 октября 2024
-
23:57
-
23:05
-
22:51
-
22:08
-
21:10
-
20:25
-
19:17
-
19:00
-
18:42
-
18:13
-
18:10
-
17:54
-
17:30