Еврокубок ФИБА: расписание матчей 9 октября

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Сегодня, 9 октября, в регулярном чемпионате Еврокубка состоится очередной игровой день. В общей сложности будет проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Еврокубка 9 октября:

19:00 мск – У-БТ – «Валенсия»

20:00 мск – «Трефл Сопот» – «Ховентуд»

20:00 мск – «Хапоэль» Иерусалим – «Гамбург Тауэрс»

21:00 мск – «Доломити Энергия» – «Будучность»

22:00 мск – «Гран Канария» – «Бахчешехир Колежи».

Напомним, регулярный чемпионат Еврокубка проходит с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

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