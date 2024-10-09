Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран Канария — Бахчешехир Колежи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Еврокубок ФИБА: расписание матчей 9 октября

Еврокубок ФИБА: расписание матчей 9 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 октября, в регулярном чемпионате Еврокубка состоится очередной игровой день. В общей сложности будет проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Еврокубка 9 октября:

19:00 мск – У-БТ – «Валенсия»
20:00 мск – «Трефл Сопот» – «Ховентуд»
20:00 мск – «Хапоэль» Иерусалим – «Гамбург Тауэрс»
21:00 мск – «Доломити Энергия» – «Будучность»
22:00 мск – «Гран Канария» – «Бахчешехир Колежи».

Еврокубок . Группа B. 3-й тур
09 октября 2024, среда. 19:00 МСК
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Не начался
Валенсия
Валенсия, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 3-й тур
09 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Трефл Сопот
Сопот, Польша
Не начался
Ховентуд
Бадалона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 3-й тур
09 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Не начался
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 3-й тур
09 октября 2024, среда. 21:00 МСК
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Не начался
Будучность
Подгорица, Черногория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 3-й тур
09 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Не начался
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, регулярный чемпионат Еврокубка проходит с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

Материалы по теме
«Иначе играли бы уже давно». Кириленко — о причине отстранения РФ от международных матчей

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android