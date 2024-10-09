Еврокубок ФИБА: расписание матчей 9 октября

Сегодня, 9 октября, в регулярном чемпионате Еврокубка состоится очередной игровой день. В общей сложности будет проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.
Расписание матчей Еврокубка 9 октября:
19:00 мск – У-БТ – «Валенсия»
20:00 мск – «Трефл Сопот» – «Ховентуд»
20:00 мск – «Хапоэль» Иерусалим – «Гамбург Тауэрс»
21:00 мск – «Доломити Энергия» – «Будучность»
22:00 мск – «Гран Канария» – «Бахчешехир Колежи».
Напомним, регулярный чемпионат Еврокубка проходит с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.
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