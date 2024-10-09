Аудитория WNBA резко сократилась после вылета команды Кейтлин Кларк

Матчи женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) с участием разыгрывающей «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк смотрело гораздо больше зрителей, чем без неё. Как информирует Clutch Points, игры первого раунда плей-офф WNBA между «Индианой» «Коннектикут Сан» увидели в общей сложности 2,5 млн зрителей, в то время как игры второго раунда между прошедшим дальше «Коннектикутом» и «Миннесотой Линкс» – всего 929 тыс. зрителей.

Ранее сообщалось, что Кларк признана новичком сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации. Спортсменка получила 66 голосов из 67 от спортивных журналистов и комментаторов.

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