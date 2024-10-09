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Девушка заявила, что имела половой контакт с игроком НБА, когда ей было 16

Девушка заявила, что имела половой контакт с игроком НБА, когда ей было 16
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Актриса фильмов для взрослых Тианна Трамп заявила, что у неё был сексуальный контакт с известным игроком «Индианы Пэйсерс», когда ей было всего 16 лет. Трамп не стала уточнять, о каком баскетболисте идёт речь, ограничившись утверждением, что он очень известный. В настоящий момент Тианне 29 лет. Она также отметила, что 16 лет — это возраст согласия в штате, где у неё случилась близость с игроком, поэтому нарушения закона не было.

«Думаю, именно он увлёк меня, втянул в индустрию фильмов для взрослых. Он был игроком «Пэйсерс». Мне тогда было 16 лет. Мы делали фотографии, у нас есть видео, на которых я, 16-летняя, занимаюсь сексом с этим мужчиной. Буквально пару лет назад я спросила его: «Как ты думаешь, сколько мне было лет?» И он сказал какую-то чушь, типа 26 или 20. Я ответила, что нет, и мне было 16. Ему понравилось», — сказала Тианна в одном из интервью, которое стало вирусным.

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