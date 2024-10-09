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Гомельский ответил, в чём игроки из России в 20 лет уступают сербам, хорватам и словенцам

Гомельский ответил, в чём игроки из России в 20 лет уступают сербам, хорватам и словенцам
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу слов прославленного советского баскетболиста Владимира Кондрашина. У Гомельского поинтересовались, согласен ли он с одним из утверждений Кондрашина.

«В своё время Владимир сказал одному югославскому игроку: «В технике вы намного сильнее нас. Мы больше внимания уделяем физической форме, а вы — индивидуальности игроков», — привели Гомельскому цитату Кондрашина.

«То, что В.П. Кондрашин сказал одному югославскому игроку, было верно в 70-е годы прошлого века. И оставалось верным до середины 80-х годов. Но ситуация менялась. Сейчас у лучших сербских, хорватских, словенских баскетболистов к 20 годам есть небольшое преимущество в технической подготовке перед российскими баскетболистами, но нет отставания в физической подготовке», — ответил комментатор на своём официальном сайте.

Ранее Гомельский поделился мнением о самой сильной национальной команде России по баскетболу в истории.

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