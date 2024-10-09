Смуш Паркер назвал экс-игрока НБА, который в старших классах был похож на Леброна

Бывший игрок НБА Смуш Паркер поделился мыслями о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, высказав мнение, что в старших классах другой экс-игрок НБА Майкл Бизли походил на него.

«Что касается физической мощи, то Леброн был каким-то фриком. Никогда не видел, чтобы какой-то старшеклассник был настолько проворным и настолько крупным. Просто невероятно. Не встречал никого подобного… Хотя нет, я вру. Я и вправду видел такого человека в старших классах, и его звали Майкл Бизли. В старших классах Майкл Бизли был похож на Леброна Джеймса», — приводит слова Паркера Brandon «Scoop B» Robinson.

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