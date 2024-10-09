Паскуаль высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Пари НН» в Единой лиге

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Нижний Новгород». Встреча состоится сегодня, 9 октября, в Санкт-Петербурге. Её начало запланировано на 19:30 по московскому времени.

«Прежде всего мы снова играем дома после матча с «Локомотивом-Кубань», который мы не смогли обыграть. Так что мы должны показать хорошую игру. Нам предстоит сыграть против одной очень серьёзной команды, которая также проводит очень хороший сезон. С огромным уважением относимся к сопернику, к тренеру, за ту работу, которую они выполняют. И мы постараемся вернуться на победный путь, но главное, что постараемся сделать — это улучшить игру на всех участках площадки как в обороне, так и в нападении», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

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