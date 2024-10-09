Экс-игрок «Рокетс» назвал причину, по которой команда не стала чемпионом НБА в 2018 году

Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Эрик Гордон высказал мнение, что «Хьюстон Рокетс», за который он играл в сезоне-2017/2018, мог бы стать чемпионом НБА, если бы травму подколенного сухожилия не получил Крис Пол. «Рокетс» тогда уступили «Голден Стэйт Уорриорз» в финале Западной конференции (3-4 в серии), который в итоге выиграл титул.

«Я искренне верю, что, если бы Крис Пол не получил травму, мы бы выиграли в том году. Я действительно в это верю», — сказал Гордон в эфире Club520podcast.

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