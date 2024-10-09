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Джимми Батлер организовал продажу кофе для соседей за $ 60 за чашку

Джимми Батлер организовал продажу кофе для соседей за $ 60 за чашку
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлер рассказал о кофейне, которую он сделал в собственном доме.

«Кофейня располагается прямо в моём доме. Все соседи могут зайти, но за чашку кофе придётся заплатить $ 60. Я ни черта не шучу», — сказал Батлер в эфире Ballislife.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Батлер принял участие в 61 матче, в которых в среднем набирал 20,7 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал пять результативных передач.

Ранее американский стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер спортивного сериала «Первая пятёрка» (Starting 5), участие в котором принял и Батлер.

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