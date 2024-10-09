Эксперт указал, как «Бруклин» может вернуть Симмонса на былой уровень, если получит Дёмина

Североамериканский журналист Эрсин Демир, специализирующийся на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), поделился мнением о пользе, которую мог бы получить «Бруклин Нетс», если бы заполучил российского игрока Егора Дёмина.

«Мне нравятся нестандартные пик-н-роллы. Уверен, что «Бруклин» сможет вернуть Бена Симмонса на его прежний уровень, добавив через драфт несколько игроков, которые хорошо управляют мячом и принимают решения. Егор Дёмин отлично вписывается в их команду», — написал Демир, приложив игровой момент с Беном Симмонсом с предсезонного матча.

Ранее Дёмин выступал за юниорскую команду «Реала». Вместе с мадридским клубом Егор одержал победу в финале Евролиги U18. Авторитетное издание ESPN включало Дёмина в топ-10 на драфт НБА 2025 года. Ряд других изданий также включал россиянина в число главных претендентов на попадание в топ-10 драфта.

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