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Главный тренер «Пари НН» назвал основную задачу на матч с «Зенитом»

Главный тренер «Пари НН» назвал основную задачу на матч с «Зенитом»
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин высказался по поводу предстоящего матча команды с «Зенитом». Встреча состоится в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сегодня, 9 октября. Её начало запланировано на 19:30 мск. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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П1
X
П2

«Зенит» не нуждается в представлении. В последние несколько лет эта команда стабильно занимает призовые места. Лидеры Лиги ВТБ, обладающие отличным составом как российских, так и иностранных игроков. Они хорошо начали сезон и только несколько дней назад проиграли «Локомотиву». Думаю, что после этого «Зенит» будет ещё более настроен на нас в своих стенах.

Эта команда очень результативная, в предыдущих трёх домашних играх они забивали более 100 очков, и только с Краснодаром — меньше 80. Поэтому нашей основной задачей станет плотная защита их лидеров, стараясь не позволять свободные броски, и самим атаковать с хорошим процентом реализации. Это будет нашей целью на матч. Мы выйдем с хорошим настроем на матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге», — приводит слова Козина пресс-служба нижегородской команды.

Ранее мнением о предстоящем матче поделился главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.

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