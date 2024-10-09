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«Обречён на провал». Менеджеры команд НБА сформировали мнение о Бронни Джеймсе

«Обречён на провал». Менеджеры команд НБА сформировали мнение о Бронни Джеймсе
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Менеджеры клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не оказались впечатлены игрой атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса и не считают, что у него есть большой потенциал в лиге. Об этом информирует ESPN US.

«Он обречён на провал», — сказал скаут одного из клубов Восточной конференции НБА.

Также один из менеджеров клуба Западной конференции заявил, что любой интерес к Бронни в первую очередь связан с фигурой его отца Леброна Джеймса: «Его показатели не говорят о том, что он игрок уровня НБА. На бумаге нет буквально ничего, если не считать имени».

При этом скауты отмечали и положительные моменты в игре Бронни. В частности, специалисты обратили внимание, что баскетболист действовал усердно и оставался хорошим товарищем по команде.

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