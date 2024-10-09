Финский игрок НБА Маркканен провёл вбрасывание первой шайбы на матче «Юты» в НХЛ

Финский баскетболист тяжёлый форвард клуба НБА Лаури Маркканен принял участие в символической церемонии вбрасывания первой шайбы на матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Ютой» и «Чикаго Блэкхоукс».

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Матч между «Ютой» и «Чикаго» проходил на стадионе «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США). Хозяева победили соперников со счётом 5:2.

Эта встреча стала первой официальной для «Юты» в рамках Национальной хоккейной лиги. Как рассказали ранее в пресс-службе НХЛ, «Юта» оказалась восьмой командой в эпоху расширения лиги (с сезона-1967/1968), которая одержала победу в первом матче турнира.

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