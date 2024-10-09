Финский игрок НБА Маркканен провёл вбрасывание первой шайбы на матче «Юты» в НХЛ
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Финский баскетболист тяжёлый форвард клуба НБА Лаури Маркканен принял участие в символической церемонии вбрасывания первой шайбы на матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Ютой» и «Чикаго Блэкхоукс».
НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
5 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Гюнтер (Кесселринг, Кули) – 04:56 2:0 Келлер (Шмальц, Хэйтон) – 13:35 3:0 Хэйтон (Сергачёв, Шмальц) – 28:46 3:1 Терявяйнен (Бедард, Джонс) – 34:27 3:2 Фолиньо (Власик, Бедард) – 44:48 4:2 Гюнтер (Кули, Дурзи) – 59:18 5:2 Круз (Коул) – 59:38
Фото: Скриншот трансляции
Фото: Скриншот трансляции
Матч между «Ютой» и «Чикаго» проходил на стадионе «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США). Хозяева победили соперников со счётом 5:2.
Эта встреча стала первой официальной для «Юты» в рамках Национальной хоккейной лиги. Как рассказали ранее в пресс-службе НХЛ, «Юта» оказалась восьмой командой в эпоху расширения лиги (с сезона-1967/1968), которая одержала победу в первом матче турнира.
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