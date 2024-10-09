Леброн Джеймс забил, не глядя на кольцо

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс реализовал бросок под кольцом, не глядя на него.

«Я посмотрю в следующий раз. Да, я посмотрю в следующий раз», — сказал Леброн.

Фото: Скриншот трансляции

Напомним, Леброн Джеймс был признан самым ценным игроком (MVP) по итогам баскетбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Сборная США завоевала золотые медали, в финале соревнований победив национальную команду Франции со счётом 98:87.

Ранее сообщалось о реакции менеджеров клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на игру атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса.

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