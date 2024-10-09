Брэдли Бил назвал две команды, в которые он мог перейти из «Вашингтона»

Атакующий защитник Брэдли Бил рассказал о вариантах своего обмена до перехода в нынешнюю команду — «Финикс Санз». По словам бывшего игрока «Вашингтон Уизардс», он мог оказаться в «Майами Хит» или «Милуоки Бакс».

«Я даже не предполагал, что перейду в «Финикс». Это был летающий мяч, который появился из ниоткуда. Существовали варианты с «Майами Хит» и «Милуоки Бакс», и они мне нравились. Но «Хит» не захотели участвовать в сделке. Что касается «Милуоки», мне не очень понравилось, что они готовы были отдать Криса Миддлтона. Им, вероятно, не понравится, что я рассказываю эту историю, но неважно. Он был ключевой фигурой в их победе в чемпионате, и меня это не устраивало. Полагаю, мы могли бы сыграться», — сказал Бил в интервью на YouTube-канале Run Your Race.

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