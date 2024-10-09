Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран Канария — Бахчешехир Колежи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Брэдли Бил назвал две команды, в которые он мог перейти из «Вашингтона»

Брэдли Бил назвал две команды, в которые он мог перейти из «Вашингтона»
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник Брэдли Бил рассказал о вариантах своего обмена до перехода в нынешнюю команду — «Финикс Санз». По словам бывшего игрока «Вашингтон Уизардс», он мог оказаться в «Майами Хит» или «Милуоки Бакс».

«Я даже не предполагал, что перейду в «Финикс». Это был летающий мяч, который появился из ниоткуда. Существовали варианты с «Майами Хит» и «Милуоки Бакс», и они мне нравились. Но «Хит» не захотели участвовать в сделке. Что касается «Милуоки», мне не очень понравилось, что они готовы были отдать Криса Миддлтона. Им, вероятно, не понравится, что я рассказываю эту историю, но неважно. Он был ключевой фигурой в их победе в чемпионате, и меня это не устраивало. Полагаю, мы могли бы сыграться», — сказал Бил в интервью на YouTube-канале Run Your Race.

Материалы по теме
Представлен топ-10 игроков в истории НБА, которым переплатили

Семиклассник ростом 220 см играет в баскетбол:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android