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Стало известно, когда Джонни О'Брайант сможет дебютировать за «Уралмаш»

Стало известно, когда Джонни О'Брайант сможет дебютировать за «Уралмаш»
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Стало известно, когда 31-летний американский тяжёлый форвард Джонни О'Брайант сможет дебютировать за «Уралмаш». Об этом заявил президент клуба Виктор Ганиенко.

«Мы подали заявление только сегодня два часа назад. Согласно регламенту, с этого момента должно пройти 24 часа. Только после этого Джонни О'Брайант будет окончательно заявлен и сможет играть. Так что [впервые] сыграет он с «Енисеем» в Красноярске.

Почему не заявили раньше? Были формальности по документам. Надо было всё основательно посмотреть и обсудить. Контракт — вещь далеко не дешёвая.

Есть вариант, что по истечении трёхмесячного соглашения мы его можем оставить. У нас не все сегодня отдаются игре так, как нужно. Есть три баскетболиста, которым я сделал предупреждения по поводу их игры. К своей работе нужно относиться профессионально, это не игрушки», — приводит слова Ганиенко «Матч ТВ».

Джонни О’Брайант, чей рост составляет 206 см, провёл 147 матчей в НБА в составе команд «Милуоки Бакс», «Денвер Наггетс» и «Шарлотт Хорнетс». Он также уже выступал ранее в Единой лиге ВТБ — в сезоне-2019/2020 Джонни играл за «Локомотив-Кубань», набирая в среднем 16 очков, делая пять подборов и две передачи за игру.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

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