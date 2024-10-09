Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран Канария — Бахчешехир Колежи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Приложение сервиса Yahoo отобразило игрока «Клипперс» как бейсболиста

Приложение сервиса Yahoo отобразило игрока «Клипперс» как бейсболиста
Аудио-версия:
Комментарии

Популярное приложение сервиса Yahoo изобразило 19-летнего американского игрока НБА из клуба «Лос-Анджелес Клипперс» Кэма Кристи как бейсболиста с изображением другого атлета.

Фото: Кадр из приложения

До прихода в НБА Кристи играл за студенческую команду «Миннесота Голден Гоферс».

Кристи начал свой первый сезон в колледже в качестве ключевого резервного защитника. Он дебютировал на паркете во второй игре сезона и набрал 18 очков, его команда победила со счётом 102:76. Кристи провёл свой первый матч в стартовой пятёрке с командой колледжа из Небраски 6 декабря 2023 года и набрал девять очков при трёх подборах, а его клуб победил со счётом 76:65. В конце регулярного сезона его включили в команду первокурсников конференции Big Ten Conference.

27 июня 2024 года Кристи был выбран под 46-м номером командой «Лос-Анджелес Клипперс» на драфте НБА 2024 года и 5 июля подписал с ними контракт.

Материалы по теме
Видео
Маскот настойчиво звал Джеймса Хардена танцевать в тайм-ауте предсезонной игры НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android