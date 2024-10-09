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Никола Йокич — лидер в необычной статистической категории в истории НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич является лидером Национальной баскетбольной ассоциации по нарушениям правил при отскоке мяча ногой. В позапрошлом сезоне НБА — 2022/2023 29-летний сербский игрок нарушил это правило 47 раз. В прошлом году Йокич сделал 26 таких фолов. Никто в истории НБА не делал столько подобных нарушений.

Топ-10 нарушений правил при отскоке мяча ногой за один сезон:

Никола Йокич — 47 (2022/2023)

Никола Йокич — 26 (2023/2024)

Горгуи Дьенг — 25 (2016/2017)

Маркиф Моррис — 22 (2014/2015)

Кеньон Мартин — 21 (2002/2003)

Майлз Тёрнер — 21 год (2019/2020)

Андре Игуодала — 20 (2008/2009)

Маркус Кэмби — 19 (2007/2008)

Джордж Хилл — 19 (2009/2010)

Кеньон Мартин — 19 (2010/2011)

Марк Газоль — 19 (2017/2018)

Никола Вучевич — 19 (2022/2023)

Николас Клэкстон — 19 (2022/2023)

Никола Вучевич — 19 (2023/2024)