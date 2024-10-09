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Никола Йокич — лидер в необычной статистической категории в истории НБА

Никола Йокич — лидер в необычной статистической категории в истории НБА
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич является лидером Национальной баскетбольной ассоциации по нарушениям правил при отскоке мяча ногой. В позапрошлом сезоне НБА — 2022/2023 29-летний сербский игрок нарушил это правило 47 раз. В прошлом году Йокич сделал 26 таких фолов. Никто в истории НБА не делал столько подобных нарушений.

Топ-10 нарушений правил при отскоке мяча ногой за один сезон:

Никола Йокич — 47 (2022/2023)
Никола Йокич — 26 (2023/2024)
Горгуи Дьенг — 25 (2016/2017)
Маркиф Моррис — 22 (2014/2015)
Кеньон Мартин — 21 (2002/2003)
Майлз Тёрнер — 21 год (2019/2020)
Андре Игуодала — 20 (2008/2009)
Маркус Кэмби — 19 (2007/2008)
Джордж Хилл — 19 (2009/2010)
Кеньон Мартин — 19 (2010/2011)
Марк Газоль — 19 (2017/2018)
Никола Вучевич — 19 (2022/2023)
Николас Клэкстон — 19 (2022/2023)
Никола Вучевич — 19 (2023/2024)

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