Редик сравнил ситуацию в обороне «Лейкерс» с оскароносным фильмом Кристофера Нолана

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик рассказал о проблемной ситуации в защите команды и дальнейшем возвращении в борьбу, сравнив это с оскароносным фильмом популярного режиссёра Кристофера Нолана «Начало», главную роль в котором сыграл Леонардо Ди Каприо.

«Мы находимся в положении Лимбо. Это ситуация, при которой ты не терпишь крах, но и не имеешь возможности вернуться обратно в игру, поскольку не контролируешь момент. В прошлом году мы были худшей командой в лиге по показателю Лимбо (провалы в обороне и возвращения обратно в игру. — Прим. «Чемпионата»). В идеальном мире все терпят крах, и мы имеем дело с серьёзными последствиями этого.

Поэтому нам нужно как бы подчеркнуть это и сделать упор на том, чтобы не оказаться в подвешенном состоянии. Я считаю, что это было как в фильме «Начало». Мы все знаем, что происходит, когда ты застреваешь в таком положении», — приводит слова Редика издание Sportskeeda.

Ранее Редик рассказал, что желает видеть от своих подопечных в новом сезоне НБА.