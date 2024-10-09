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Андреа Тринкьери подарил вино журналисту, которому ранее нагрубил после поражения

Андреа Тринкьери подарил вино журналисту, которому ранее нагрубил после поражения
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Итальянский тренер «Жальгириса» Андреа Тринкьери подарил вино из личной коллекции журналисту, которому ранее нагрубил после поражения в чемпионате Литвы.

В воскресенье «Жальгирис» уступил «Ритасу». На послематчевой пресс-конференции журналист Таутвидас Кубилюс стал задавать неудобные, по мнению тренера, вопросы, на которые Тринкьери отвечал раздражённо.

«Ты говоришь про мотивацию, но какая у тебя ментальность? Если бы я мыслил так же, как ты, то стал бы садовником. Ты жалкий человек и у тебя жалкая жизнь. А я проигрываю матчи и беру за это ответственность на себя», — сказал Тринкьери на пресс-конференции.

Но спустя три дня итальянец остыл и решил извиниться. Он принёс на пресс-конференцию перед следующим матчем бутылку вина из своей собственной коллекции и подарил её журналисту.

«Я считаю, что действия говорят громче слов. Это бутылка итальянского вина, оно не из супермаркета, это из моего личного резерва, оно для особых случаев. И мне кажется, что это особый случай», — сказал Тринкьери.

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