«Парма» победила в матче с «Уралмашем» в рамках Единой лиги ВТБ

9 октября на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге состоялась очередная игра в рамках Единой лиги ВТБ, в которой хозяева арены «Уралмаш» встречались с пермским клубом «Парма». Победу во встрече одержали баскетболисты «Пармы» со счётом 63:56 (19:12; 19:11; 9:6; 16:27).

Лучшим в составе «Уралмаша» стал Стэнли Уиттакер, набравший в матче 23 очка. Он также совершил восемь подборов, две передачи и два перехвата.

В составе «Пармы» отличились Ройс Хэмм и Гарретт Нэвелс, записавшие на свой счёт по 16 очков. Ройс сделал в матче дабл-дабл, добавив к своим очкам также 11 подборов. Нэвелс совершил семь подборов, шесть передач и два перехвата.