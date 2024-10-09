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«Парма» победила в матче с «Уралмашем» в рамках Единой лиги ВТБ

«Парма» победила в матче с «Уралмашем» в рамках Единой лиги ВТБ
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9 октября на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге состоялась очередная игра в рамках Единой лиги ВТБ, в которой хозяева арены «Уралмаш» встречались с пермским клубом «Парма». Победу во встрече одержали баскетболисты «Пармы» со счётом 63:56 (19:12; 19:11; 9:6; 16:27).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
56 : 63
Парма
Пермь
Уралмаш: Уиттакер - 23, Мартин - 12, Даглас - 11, Нэльсон - 9, Зайцев - 1, Глазунов, Акрамов, Писклов, Новиков, Белянков, Балашов, Михеев
Парма: Хэмм - 16, Нэвелс - 16, Хэмилтон - 12, Ильницкий - 7, Захаров - 7, Якушин - 5, Свинин, Халтурин, Морозов, Тучков, Чебуркин, Фирсов

Лучшим в составе «Уралмаша» стал Стэнли Уиттакер, набравший в матче 23 очка. Он также совершил восемь подборов, две передачи и два перехвата.

В составе «Пармы» отличились Ройс Хэмм и Гарретт Нэвелс, записавшие на свой счёт по 16 очков. Ройс сделал в матче дабл-дабл, добавив к своим очкам также 11 подборов. Нэвелс совершил семь подборов, шесть передач и два перехвата.

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