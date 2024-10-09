«Я уже ненавижу это, просто дрянь». Леброн Джеймс — о начале прошлого сезона НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс был очень недоволен решением команды ограничить его игровое время в начале прошлого сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Это показано в новом сериале Netflix «Starting 5».

«Два броска за восемь минут, просто кардио. Я уже ненавижу это дерьмо, просто дрянь», — говорит в одном из эпизодов на тот момент 38-летний Леброн Джеймс персоналу «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Лейкерс» открыли сезон-2023/2024 в Денвере, проиграв матч со счётом 107:119. Джеймс сыграл всего 29 минут, и с ним на площадке «Лос-Анджелес» имел показатель +7, а без него -19.

«Я не согласен с ограничением игрового времени. Никогда не был с ним согласен. Готовлю своё тело физически и морально, готовлю свой разум к битве. У меня были разговоры, переговоры и ссоры с моими тренерами, и я понимаю их. Но я также понимаю себя. И нет никого, кто понимает меня лучше, чем я сам», — приводит слова Джеймса Netflix.