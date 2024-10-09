Егор Дёмин попал в топ проспектов драфта-2025 по версии ESPN

18-летний российский защитник Егор Дёмин расположился на 11-й строчке перспективных новичков Национальной баскетбольной ассоциации по версии телеканала ЕSPN.

«Дёмин входит в новое поколение перспективных международных игроков, которые привлекаются к студенческому баскетболу благодаря выгодным NIL-соглашениям и возможностям, предоставляемым конференцией Big 12 в университете Бригама Янга (BYU). Несмотря на свой рост (около 206-208 см. — Прим. «Чемпионата»), в «Реале» он играл исключительно на позиции разыгрывающего, что подчеркивает его универсальность и креативность, особенно в игре пик-н-ролл. Хотя Дёмин успешно выполнял трехочковые броски в каждой команде, за которую играл, его стабильность в стрельбе оставляет желать лучшего.

Ему предстоит доказать свою жесткость, особенно в защите. Талант Дёмина никогда не вызывал сомнений, но из-за отстранения его страны от участия в соревнованиях FIBA он пропустил несколько лет выступлений за национальную сборную. Его позиция на драфте будет зависеть от того, как он адаптируется к студенческой игре», — так охарактеризовал Дёмина обозреватель ESPN Джонатан Дживони.

Ранее Дёмин выступал за юниорскую команду «Реала». Вместе с мадридским клубом Егор одержал победу в финале Евролиги U18. Ранее ряд других изданий также включал россиянина в число главных претендентов на попадание в топ-10 драфта.