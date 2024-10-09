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«Моя цель — убить его». Звезда НБА — об игре против Леброна Джеймса

«Моя цель — убить его». Звезда НБА — об игре против Леброна Джеймса
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34-летний американский баскетболист, являющийся четырёхкратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и двукратный олимпийским чемпионом, Дрэймонд Грин заявил, что, выступая против звёздного игрока Леброна Джеймса, стремится убить его.

«Всегда существует общественное презрение ко мне и моему братскому отношению к Брону. Моя цель — убить его на площадке. И я стараюсь это сделать больше, чем кто-либо другой. Я вывожу его. И наоборот. Вот что это такое», — приводит слова Дрэймонда издание NBA Central.

Грин известен своим универсализмом, бойцовскими качествами, являясь одним из игровых и неформальных лидеров «Уорриорз».

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