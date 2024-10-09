Евгений Пашутин: ребята приняли систему защиты, которую мы проповедуем

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал выездную победу своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (Екатеринбург) со счётом 63:56.

«Уралмаш» славится быстрыми переходами и быстрой игрой. Нашим планом было контролировать их, заставить играть в позиционный баскетбол. Отмечу, что мои ребята приняли ту систему защиты, которую мы проповедуем. Хотелось бы подчеркнуть их желание бороться. Сейчас будем готовиться к следующему матчу. Настраиваемся проводить каждую следующую игру лучше предыдущей», — приводит слова Пашутина пресс-служба «Пармы».

В следующем туре «Парма» 16 октября сыграет в Красноярске с «Енисеем». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).