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Зенит — Пари НН — Единая лига ВТБ — результат матча

«Зенит» вышел на второе место в Единой лиге, победив «Пари НН»
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Сегодня, 9 октября, в Санкт-Петербурге прошёл очередной матч в рамках Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Зенит» и «Пари Нижний Новгород». Победу в матче праздновали петербургские баскетболисты со счётом 81:78 (21:22; 21:19; 27:14; 12:23). «Зенит» вышел на второе место в Лиге.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 78
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит: Бэйкон - 24, Пойтресс - 14, Мун - 13, Спеллмен - 11, Хантер - 7, Захаров - 4, Фрейзер - 3, Жбанов - 3, Воронцевич - 2, Щербенев, Карасёв, Вольхин
Пари Нижний Новгород: Шеперд - 20, Доукинс - 11, Гант - 10, Джуришич - 10, Чадов - 9, Бабурин - 9, Хвостов - 5, Наталл - 4, Ганькевич, Хоменко, Карпенков, Зоткин

Лучшим игроком в составе «Зенита» стал Дуэйн Бэйкон, набравший 24 очка, шесть подборов, две передачи и один перехват. 13 очков записал на свой счёт Ксавьер Мун, сделавший также пять подборов, четыре передачи и один перехват.

В составе нижегородцев отличился Кейси Шеперд, набравший 20 очков (четыре из шести попаданий из-за трёхочковой линии), а также совершивший два подбора, семь передачи и один перехват.

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