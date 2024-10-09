«Зенит» вышел на второе место в Единой лиге, победив «Пари НН»

Сегодня, 9 октября, в Санкт-Петербурге прошёл очередной матч в рамках Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Зенит» и «Пари Нижний Новгород». Победу в матче праздновали петербургские баскетболисты со счётом 81:78 (21:22; 21:19; 27:14; 12:23). «Зенит» вышел на второе место в Лиге.

Лучшим игроком в составе «Зенита» стал Дуэйн Бэйкон, набравший 24 очка, шесть подборов, две передачи и один перехват. 13 очков записал на свой счёт Ксавьер Мун, сделавший также пять подборов, четыре передачи и один перехват.

В составе нижегородцев отличился Кейси Шеперд, набравший 20 очков (четыре из шести попаданий из-за трёхочковой линии), а также совершивший два подбора, семь передачи и один перехват.