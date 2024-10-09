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Единая лига ВТБ — результаты матчей — 9 октября

Результаты матчей Единой лиги 9 октября
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Сегодня, 9 октября, состоялись очередные два матча в рамках Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Результаты матчей Единой лиги 6 октября.

В первом матче на екатеринбургском стадионе «ДИВС Уралочка» встречались местный «Уралмаш» с пермской «Пармой».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
56 : 63
Парма
Пермь
Уралмаш: Уиттакер - 23, Мартин - 12, Даглас - 11, Нэльсон - 9, Зайцев - 1, Глазунов, Акрамов, Писклов, Новиков, Белянков, Балашов, Михеев
Парма: Хэмм - 16, Нэвелс - 16, Хэмилтон - 12, Ильницкий - 7, Захаров - 7, Якушин - 5, Свинин, Халтурин, Морозов, Тучков, Чебуркин, Фирсов

В последнем и самом главном матче, прошедшем в Санкт-Петербурге, встретились коллективы из топ-5 чемпионата — «Зенит» и «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 78
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит: Бэйкон - 24, Пойтресс - 14, Мун - 13, Спеллмен - 11, Хантер - 7, Захаров - 4, Фрейзер - 3, Жбанов - 3, Воронцевич - 2, Щербенев, Карасёв, Вольхин
Пари Нижний Новгород: Шеперд - 20, Доукинс - 11, Гант - 10, Джуришич - 10, Чадов - 9, Бабурин - 9, Хвостов - 5, Наталл - 4, Ганькевич, Хоменко, Карпенков, Зоткин

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица
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