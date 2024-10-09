Результаты матчей Единой лиги 9 октября
Поделиться
Сегодня, 9 октября, состоялись очередные два матча в рамках Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.
Результаты матчей Единой лиги 6 октября.
В первом матче на екатеринбургском стадионе «ДИВС Уралочка» встречались местный «Уралмаш» с пермской «Пармой».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
56 : 63
Парма
Пермь
Уралмаш: Уиттакер - 23, Мартин - 12, Даглас - 11, Нэльсон - 9, Зайцев - 1, Глазунов, Акрамов, Писклов, Новиков, Белянков, Балашов, Михеев
Парма: Хэмм - 16, Нэвелс - 16, Хэмилтон - 12, Ильницкий - 7, Захаров - 7, Якушин - 5, Свинин, Халтурин, Морозов, Тучков, Чебуркин, Фирсов
В последнем и самом главном матче, прошедшем в Санкт-Петербурге, встретились коллективы из топ-5 чемпионата — «Зенит» и «Пари Нижний Новгород».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 78
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит: Бэйкон - 24, Пойтресс - 14, Мун - 13, Спеллмен - 11, Хантер - 7, Захаров - 4, Фрейзер - 3, Жбанов - 3, Воронцевич - 2, Щербенев, Карасёв, Вольхин
Пари Нижний Новгород: Шеперд - 20, Доукинс - 11, Гант - 10, Джуришич - 10, Чадов - 9, Бабурин - 9, Хвостов - 5, Наталл - 4, Ганькевич, Хоменко, Карпенков, Зоткин
В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).
Комментарии
- 9 октября 2024
-
23:17
-
23:14
-
22:58
-
22:45
-
22:21
-
22:03
-
22:00
-
21:16
-
21:03
-
20:08
-
20:07
-
19:33
-
19:17
-
18:55
-
18:44
-
17:58
-
17:53
-
17:30
-
17:10
-
16:55
-
16:32
-
15:59
-
15:30
-
15:09
-
15:00
-
14:30
-
14:17
-
13:34
-
13:27
-
12:40
-
12:15
-
11:32
-
11:18
-
10:50
-
10:30