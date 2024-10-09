Результаты матчей Единой лиги 9 октября

Сегодня, 9 октября, состоялись очередные два матча в рамках Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Результаты матчей Единой лиги 6 октября.

В первом матче на екатеринбургском стадионе «ДИВС Уралочка» встречались местный «Уралмаш» с пермской «Пармой».

В последнем и самом главном матче, прошедшем в Санкт-Петербурге, встретились коллективы из топ-5 чемпионата — «Зенит» и «Пари Нижний Новгород».

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).